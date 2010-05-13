Об этом сообщили сегодня в МИД Беларуси.

Национальный доклад о положении по правам человека в Беларуси был представлен накануне на заседании в Нью-Йорке.

Речь идет о гражданских, политических, социальных, экономических и культурных правах человека.

Состоявшаяся после доклада дискуссия показала высокий интерес к опыту Беларуси в сфере защиты прав человека. Государства-члены ООН признали лидерство Беларуси в борьбе с торговлей людьми и призвали нашу страну делиться позитивным опытом в этой области.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Государства-члены ООН признали лидерство Беларуси в борьбе с торговле людьми и призвали нашу страну делиться позитивным опытом в данной области. Участие Беларуси в процедуре универсального периодического обзора является убедительным свидетельством открытости и готовности Беларуси к взаимоуважительному, конструктивному диалогу по самому широкому спектру вопросов правозащитной тематики.