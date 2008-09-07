Гостями фестивального Борисова стали и более 100 российских журналистов

Пишущая братия – с очередным пресс-туром по Беларуси. Гости уже побывали в Заславле, Слуцке и Солигорске, где спустились в шахты "Беларуськалия".

Здесь им пришлось сменить привычные деловые костюмы на шахтерское обмундирование. Поэтому сегодня у российских акул пера не было возможности блеснуть глубиной мысли – пришлось демонстрировать другие способности.

В Солигорске гостей встречали радушно не только люди, но и сама природа. Над фонтаном в центральном парке вдруг засияла радуга. Радужной и теплой была встреча и с руководством "Беларуськалия". Вопросов у журналистов много, но большинство – о жизни горняков. Директор предприятия не мудрствовал – предложил гостям попробовать шахтерский хлеб как говорится на вкус. Спустится в шахту не отказался никто.

После небольшой экскурсии – в раздевалку. Оказалось, шахтерская амуниция многим к лицу. От настоящих горняков мастеров слова отличали разве что фото и видео камеры. Перед спуском в забой обязательно – инструктаж.

Журналист информационного агентства из Чебоксар Валентина Андреева с шахтерской профессией знакома по-наслышке. Сегодня решила подземную жизнь увидеть воочию Несмотря на боязнь.

Несколько минут в лифте – и вот он – третий калийный горизонт. До лавы, где собственно и добывают соль – почти пять километров. Транспорт – специфический. Чудо-машину горняки называют "Минка". Но журналистов это не смущает. Впрочем, как ее номер.

По дороге начальник горного отдела Виктор Подъездный делится рабочими секретами. Первый рудник на предприятии – самый старейший. И один из самых глубоких. Журналисты – люди любопытные. Все нужно увидеть своими глазами. Но прямо в лаву заходят не все.

После полутора часового пребывания в сказочном подземелье – подняться и ступить на землю – не меньшее чудо. Российские гости довольны – теперь, вспоминая о Беларуси, они будут говорить не только о чистоте наших городов, но и о горных мастерах.

