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Гостиницы Беларуси должны будут подтверждать количество "звезд" наличием сертификата соответствия

15 июля 2008 07:54
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В республике - 18 гостиниц, которые имеют три, четыре и пять звёзд. Примерно такое же количество прошли предварительную проверку степени готовности к сертификации и классификации. Сейчас они устраняют несоответствия, которые были выявлены в ходе прошедших проверок. Органы госнадзора проверят гостиницы и на наличие сертификата на категорию. И если его нет, а "звёзды" на вывесках исполняют только "декоративную" роль, то к отелю могут применить соответствующие санкции.
# общество

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