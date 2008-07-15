Гостиницы Беларуси должны будут подтверждать количество "звезд" наличием сертификата соответствия

В республике - 18 гостиниц, которые имеют три, четыре и пять звёзд. Примерно такое же количество прошли предварительную проверку степени готовности к сертификации и классификации. Сейчас они устраняют несоответствия, которые были выявлены в ходе прошедших проверок. Органы госнадзора проверят гостиницы и на наличие сертификата на категорию. И если его нет, а "звёзды" на вывесках исполняют только "декоративную" роль, то к отелю могут применить соответствующие санкции.