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Гостиница «Беларусь» станет выше на 8 метров

20 октября 2010 17:51
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Знаменитая минская высотка — гостиница «Беларусь» вырастет еще на восемь метров. После реконструкции, которая начнется уже в следующем году, отель не только «подрастет» на два этажа, но и преобразится.

Со стороны главного фасада к зданию пристроят два панорамных лифта, а на крыше появится смотровая площадка. В вестибюле обновят интерьер и сделают перепланировку, а фасад здания утеплят и «оденут» в стеклянную шубу.

Олег Вишневский, главный архитектор проекта:

Конструктивная схема этой гостиницы не подразумевает возможности ни увеличить высоту этажа, ни кардинально изменить планировку номеров. Поэтому и после реконструкции это гостиница останется категории 3 звезды.

# общество # Гостиницы Минска

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