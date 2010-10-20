Гостиница «Беларусь» станет выше на 8 метров

Знаменитая минская высотка — гостиница «Беларусь» вырастет еще на восемь метров. После реконструкции, которая начнется уже в следующем году, отель не только «подрастет» на два этажа, но и преобразится.

Со стороны главного фасада к зданию пристроят два панорамных лифта, а на крыше появится смотровая площадка. В вестибюле обновят интерьер и сделают перепланировку, а фасад здания утеплят и «оденут» в стеклянную шубу.

Олег Вишневский, главный архитектор проекта:

Конструктивная схема этой гостиницы не подразумевает возможности ни увеличить высоту этажа, ни кардинально изменить планировку номеров. Поэтому и после реконструкции это гостиница останется категории 3 звезды.