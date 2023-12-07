Госсекретарь Совета безопасности посетил Брестскую пограничную группу

Говорили и об угрозах, которые формируются вокруг нашей страны, обсудили проект обновленной Концепции национальной безопасности. Отдельное внимание уделили электоральной кампании, а также 80-летию освобождения Беларуси.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Геополитическая обстановка, которая сегодня имеет, к сожалению, тенденции к обострению, мы это видим, что сегодня происходит. Конечно, об этом надо постоянно разговаривать с людьми, разъяснять. Люди в погонах, как никто другой, должны четко и трезво давать анализ происходящим событиям, уметь донести его до других категорий граждан нашей страны.

После встречи с пограничниками Александр Вольфович посетил ряд подразделений, которые охраняют границу, а также центр инженерного обеспечения.