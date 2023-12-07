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Госсекретарь Совета безопасности посетил Брестскую пограничную группу

07 декабря 2023 06:38
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Государственный секретарь Совета безопасности встретился с личным составом Брестской пограничной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Вольфович рассказал об основных тенденциях военно-политической обстановки.

Госсекретарь Совета безопасности посетил Брестскую пограничную группу-1

Говорили и об угрозах, которые формируются вокруг нашей страны, обсудили проект обновленной Концепции национальной безопасности. Отдельное внимание уделили электоральной кампании, а также 80-летию освобождения Беларуси.

Госсекретарь Совета безопасности посетил Брестскую пограничную группу-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Геополитическая обстановка, которая сегодня имеет, к сожалению, тенденции к обострению, мы это видим, что сегодня происходит. Конечно, об этом надо постоянно разговаривать с людьми, разъяснять. Люди в погонах, как никто другой, должны четко и трезво давать анализ происходящим событиям, уметь донести его до других категорий граждан нашей страны.

После встречи с пограничниками Александр Вольфович посетил ряд подразделений, которые охраняют границу, а также центр инженерного обеспечения.

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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