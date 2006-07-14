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Госсаннадзор запретил купание в местах массового отдыха на 40 белорусских водоемах

14 июля 2006 14:52
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Основная причина запрещения купания в водоемах - превышение норматива содержания кишечных палочек в воде. На поверхности водоема недопустимы плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопление других примесей. Вода не должна иметь несвойственных ей запахов, а содержание химических веществ не должно превышать предельно допустимых концентраций. В летние месяцы чаще всего ухудшается бактериологическое качество воды в водоемах. Это связано как с интенсивным размножением микроводорослей, так и с массовым купанием населения.
# общество

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