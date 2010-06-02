Госпрограмма по борьбе с коррупцией на ближайшие три года разработана в Беларуси

В новом документе, который сейчас в стадии обсуждения, есть и революционные идеи – это касается международной амнистии.

В целом, Генпрокуратура предложила усилить профилактику коррупционных преступлений. За прошлый год их число возросло практически на четверть. Но это в большей степени связано с активной работой правоохранителей. «Главная беда» многих министерств и ведомств – закупки и проведение тендеров за границей. Эта процедура должна быть более прозрачной.

Виктор Конон, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

– У нас есть серьезные претензии к конкретным министерствам и ведомствам, в том числе к Министерству экономики, финансов, в целом к правительству Республики Беларусь. Поскольку каждое третье коррупционное преступление совершается в сфере деятельности этих министерств и ведомств, что генеральную прокуратуру настораживает.