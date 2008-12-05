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Госпогранкомитет Беларуси рекомендует водителям использовать литовское направление

05 декабря 2008 15:16
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Это связано с забастовкой польских автоперевозчиков. Водители блокируют движение грузового автотранспорта как на въезд в Польшу, так и на выезд. Движение легкового транспорта не перекрывалось. Но в предстоящие выходные по обе стороны границы могут вырасти значительные Очереди. Отметим, забастовки связаны с изменением правил по ввозу дизтоплива на территорию Польши. О начале акции бастующие объявили официально. Сейчас к пунктам пропуска дополнительно прибывают полицейские, пограничники и таможенники. Органы погранслужбы Беларуси также контролируют ситуацию со своей стороны.
# общество

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