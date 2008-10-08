Госконтроль вмешался в ритуальный бизнес

Проверки показывают, что некоторые фирмы оказывают услуги по своим, а не по установленным государствам законам. Теневой оборот надгробных дел мастеров в пять раз превышает официальный.

Ритуальный бизнес считается высокодоходным. А что востребованным, объяснять не надо. Если надгробье – "по-богатому". 2 тысячи долларов – и вечная память. Деньги без лишних слов родственники усопших платят исполнителям. А к ним вопросов у контролирующих органов – хоть отбавляй.

Вот и в этом случае выявлены явные нарушения. Предположения подтвердились – принятые у клиентов деньги не были оформлены через бухгалтерию. Удивила контролёров и зарплата работников, занятых в этом высокодоходном бизнесе. У специалиста высшее образование, он выполняет сложные художественные работы – наносит на плиту изображения и надписи, а по ведомости получает всего то около 300 тысяч рублей?

Налоговые поступления в государственную казну от таких баснословных барышей были бы куда больше. Пока госконтроль изучает ситуацию в этой сфере услуг, обобщает материалы проверок и скоро сделает выводы. Чтобы печальный бизнес не был чёрным и доход не шёл мимо бюджета, не должны проходить мимо этой проблемы и местные власти вместе с налоговыми службами.

