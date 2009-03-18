Госконтроль собирается проверять крупные выигрыши в казино

В том числе следить будут и за везучими клиентами. Этой ночью в Могилеве уже закрыли игорный клуб. 25 нелегальных электронных машин попали в конфискат. А в Минске чиновники думают и вовсе запретить сдавать в аренду помещения под залы игровых автоматов.

Когда семейная жизнь превратилась в рулетку — Татьяна сменила профессию мамы — на домашнего психолога. Козырной картой в тренингах для пациента-мужа стали не уговоры и слезы, а безразличие.

Зато небезразличными к игорному бизнесу стали финансовые контролеры. Клиентов-счастливчиков решили проверять — на истинное везение. Слежку за детьми фортуны начали, когда у одинокого из постояльцев вошло в привычку еженедельно брать кассу в 100 миллионов рублей.

Крупный куш сорвали оперативников в Могилеве. Колесо фортуны для местного казино закрутилось в обратную сторону. Игровое заведение закрыли за нелегальные автоматы. Двадцать пять электронных мошенников попали в конфискат, владельцы — под административную статью.

А Минские власти сделали ставку на черное. У «одноруких бандитов» решили забрать минскую прописку. Сдавать помещения в аренду под залы игровых автоматов могут запретить.

По теории вероятности обыграть казино можно. Математика и деньги в кармане. Работники клубов — одни из тех, кто, наверняка, знает, как фишка ляжет. Однако раскрыть тайну «легких» денег клиенту крупье не могут, да и оказаться по ту сторону игорного стола тоже.

