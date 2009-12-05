Госконтроль проверил Смолевичский район

Восстановлено 39 случаев самовольного занятия гражданами земель сельских Советов и Смолевичского лесхоза, выявлено 77 пустующих земельных участков, 62 из которых предназначались для строительства жилых домов.

Контролеры обнаружили более 30 несанкционированных свалок бытовых отходов, большинство которых расположено вблизи дачных кооперативов, вдоль автодорог и рядом с населенными пунктами. В крайне запущенном состоянии находятся полигоны складирования твердых бытовых отходов.



Только на территории Петровичского сельсовета выявлено 25 фактов нарушения земельного и природоохранного законодательства. А в деревне Слобода картина не только неприглядная, но и опасная. Там на большой площади разбросаны остатки железобетонных конструкций и кирпича после проведения взрывных работ недостроенного здания, в котором предполагалось разместить комбинат культуры и правление колхоза.



У КГК Минской области есть претензии и к сельисполкомам, которые порой нарушали порядок предоставления и изъятия земельных участков. Например, при проверке Озерицко-Слободского сельисполкома выявлено 36 пустующих земельных участков. Больше года их и не осваивали, и не изымали. Этим же сельисполкомом нарушался порядок предоставления и распространения информации о свободных участках, находящихся на территории сельсовета.

На стенде отсутствовала информация о 15 незанятых земельных участках.

Попутно контролеры установили, что в районе не принималось действенных мер по обеспечению стабильной работы предприятий, расположенных в Смолевичах и рабочем поселке Зеленый Бор, по созданию дополнительных рабочих мест, развитию новых, в том числе экспортноориентированных производств.

Нарушения действующего законодательства при сдаче в аренду зданий и сооружений госсобственности выявлены во всех проверенных контролерами организациях района.

По результатам проверок в Смолевичском районе к ответственности привлечены 11 человек и 3 субъекта хозяйствования на сумму 6,5 миллиона рублей, восстановлено в бюджет 136,8 миллиона, доначислено 648,3 миллиона рублей, пишет «НГ».