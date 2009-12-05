Госконтроль проверил Смолевичский район

Контролеры обнаружили более 30 несанкционированных свалок бытовых отходов, большинство которых расположено вблизи дачных кооперативов, вдоль автодорог и рядом с населенными пунктами. В крайне запущенном состоянии находятся полигоны складирования твердых бытовых отходов.
Только на территории Петровичского сельсовета выявлено 25 фактов нарушения земельного и природоохранного законодательства. А в деревне Слобода картина не только неприглядная, но и опасная. Там на большой площади разбросаны остатки железобетонных конструкций и кирпича после проведения взрывных работ недостроенного здания, в котором предполагалось разместить комбинат культуры и правление колхоза.
У КГК Минской области есть претензии и к сельисполкомам, которые порой нарушали порядок предоставления и изъятия земельных участков. Например, при проверке Озерицко-Слободского сельисполкома выявлено 36 пустующих земельных участков. Больше года их и не осваивали, и не изымали. Этим же сельисполкомом нарушался порядок предоставления и распространения информации о свободных участках, находящихся на территории сельсовета.
На стенде отсутствовала информация о 15 незанятых земельных участках.
Попутно контролеры установили, что в районе не принималось действенных мер по обеспечению стабильной работы предприятий, расположенных в Смолевичах и рабочем поселке Зеленый Бор, по созданию дополнительных рабочих мест, развитию новых, в том числе экспортноориентированных производств.
Нарушения действующего законодательства при сдаче в аренду зданий и сооружений госсобственности выявлены во всех проверенных контролерами организациях района.
По результатам проверок в Смолевичском районе к ответственности привлечены 11 человек и 3 субъекта хозяйствования на сумму 6,5 миллиона рублей, восстановлено в бюджет 136,8 миллиона, доначислено 648,3 миллиона рублей, пишет «НГ».