Госконтроль проверил сельсоветы Кричевского района Могилевской области: на бумаге рекордные урожаи, а по факту — одни приписки

Некоторые сельсоветы в десятки раз завышали урожайность.

Зинаида Владимировна всю жизнь проработала дояркой на местной ферме. Не раз была в передовиках, потому настоящую цену молоку знает. Свою домашнюю Буренку любит и за красивые глаза, и за хорошие надои:15-20 литров молока в день. Правда, столько пенсионерке не нужно. Больше половины сдает государству. То сосед в колхоз отвезет, то почтальон. Помощь в доставке молока от местного сельсовета лишь время от времени.

В деревне Кошаны в такой ситуации не только Зинаида Владимировна. Здесь многие держат коров. А централизованного сбора молока нет и по сей день. Впрочем, как и нормальных пастбищ.

Зинаида Кравцова, жительница деревни Кошаны Кричевского района:

Пастбища запущены у нас. Там бурьян не подкашивается никогда.

Пытались сельчане достучаться со своими проблемами до председателя местного сельского совета — не получилось. Нашли понимание в госконтроле. По результатам проверок на территории Лобковичского сельсовета специалисты нашли ряд нарушений в реализации госпрограммы развития и поддержки личных подсобных хозяйств. Апогеем стало выявление приписок по сбору урожая.

Сергей Власенко, главный специалист Кричевского межрайонного отдела КГК Могилевской области:

Была выявлена недостоверность данных в сельскохозяйственных книгах в сельсоветах. Как показали опросы населения, все отраженные данные в книге не соответствовали действительности.

Завышали в местном совете, в основном, урожай картофеля и зерновых. В семи проверенных подсобных хозяйствах из сотни якобы собранных тонн картофеля только десяток оказался реальным. Подобные чудеса происходили и с зерновыми.

Сергей Власенко, главный специалист Кричевского межрайонного отдела КГК Могилевской области:

При опросе граждан было установлено, что по хозяйственной книги они выращивают зерновые культуры, а фактически люди не возделывали зерно и не получали никакой продукции.

Впрочем, в местном сельсовете пока все факты приписок отрицают.

Александр Жандаров , председатель Лобковичского сельского совета

Я бы не сказал, что мы приписками занимались. Мы же по опросам населения работали. Ориентировались на среднюю урожайность хозяйств.

Факты приписок по валовому сбору урожая в Лобковичском сельском совете по своим масштабам стали рекордными в области. Результаты проверок направлены в областной Комитет государственного контроля.

Вячеслав Комиссаров, Виталий Алексеенко. Телекомпания СТВ, Кричевский район, Могилевская область.