Госконтроль остановил работу преступной группы, которая предлагала помощь в уклонении от налогов

Пользовались услугами десятки белорусских предприятий. Сейчас в уголовном деле фигурируют два: продавцы компьютерных комплектующих и изделий из металла. Они утаили около 3 миллиардов рублей.

Товар на такую сумму обеспечивался поддельными финансовыми документами. И владельцы могли без труда вывести его из легального оборота, а значит, и отчетности.

Сейчас задержаны директор одного из частных предприятий и руководитель преступной группы. Известно, что «черные» финансисты использовали в своей работе сразу шесть подставных фирм. На счетах арестовано более 800 миллионов рублей. А расплата по счетам по статье за уклонение от уплаты налогов предполагает до 7 лет заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Предко, начальник следственного отделения УДФР КГК по Минской области и Минску:

Очень удобно приобретать продукцию в Российской Федерации за наличный расчёт. После чего она привозится сюда серым импортом, и подменяются документы по реализации товарно-материальных ценностей: вместо российских документов в бухгалтерский учёт кладутся документы о том, что товары приобретены в Республике Беларусь.