Госконтроль Беларуси проверил работу СТО: заведено 9 уголовных дел, работа 22 СТО приостановлена

В ходе проверок были обнаружено множество нарушений: закона, ценообразования и обслуживания.

Почти половина услуг СТО находится в теневом обороте, из-за чего страдает бюджет страны. Только в прошлом году потери составили около 60 миллиардов рублей.

«Сто проблем». Теперь так в народе называют станции техобслуживания, а попросту СТО. Автопарк Беларуси растёт как на дрожжах, желающих нагреть руки на поломках чужих транспортных средств не меньше.

За автослесарные работы сегодня берутся все кому не лень, тем более что есть возможность заработать «мимо кассы».

Госконтроль проверил 135 субъектов предпринимательской деятельности. В результате заведено 9 уголовных дел, работа 22 станций техобслуживания приостановлена. В одном из столичных СТО выявлено около тысячи незарегистрированных заявок на оказание услуг.

Те, кто уже попал на карандаш проверяющим, оценили урок и уже сегодня работают по правилам.

Директор станции техобслуживания:

В порядок документацию привели, штрафы выплатили. Живём сейчас, никого не трогаем. и хотим, чтобы нас впредь никто не трогал.

Предприниматели не просто кладут деньги в карман, завышая стоимость услуг, но и берутся за работу, в которой и вовсе некомпетентны. Каждое третье СТО оказывает услуги без сертификатов соответствия.

Наталья претендовала на качественный и сравнительно недорогой ремонт. Отправляя машинку на профилактику, видела её в последний раз.

Наталья Каминская:

Мастер взял её, видимо, покататься и разбил. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Андрей Ермакович, юрист:

Обычно все работники СТО говорят: «Мы вам отдадим документы после передачи авто и оплаты. Но это нарушение действующего гражданского законодательства.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Государственные структуры, которые обязаны контролировать деятельность СТО, этого не делают. Установлены факты функционирования нелегальных СТО. Спрашивается, а где наши правоохранительные органы, а где наши налоговики, а где райисполкомы и горисполкомы? Неужели они ничего не видят!?

Комитет госконтроля дал поручения, направленные на исправление ситуации ряду министерств и ведомств. Если «эстэошники» не внемлют первому предупреждению, разговор с ними по-прежнему будет жёстким.

Алина Змачинская, Александр Миранович, Андрей Дук, телекомпания СТВ.