Госавтоинспекция Минска переведена на усиленный режим работы

Эта мера предпринята в связи с сокращением светового дня и плохими погодными условиями.

Только за девять дней этого месяца и только на столичных улицах погибли шестеро. Всего же жертвами дорог в этом году стали 56 человек.

Основная причина трагедий с участием пешеходов – несоблюдение водителями пункта №116 правил дорожного движения, то есть - не пропуск пешеходов на переходе.

- С 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 21.00 на пешеходных переходах будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции – для обеспечения безопасности пешеходов. Если понадобится, время будет продлено, - заявил Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома.