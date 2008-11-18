Госавтоинспекция Беларуси не довольна уровнем подготовки водителей в автошколах

Около 70% учеников не могут с первого раза сдать экзамены на право управления транспортными средствами категорий "Б" и "С". Некоторые сдают экзамены по 10 раз и более раз. Проверки выявляют массу нарушений, в частности, в автошколах скрывают факты пропуска курсантами теоретических занятий, завышается количество практических. Особое беспокойство инспекторов вызывают пьяные водители. Несмотря на жесткие меры, их количество не уменьшается. С начала текущего года за управление авто в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси задержана 51,5 тысяча водителей. Три тысячи из них пойманы повторно в течение года. Все они привлекаются к уголовной ответственности. При этом нет ни одного оправдательного приговора.