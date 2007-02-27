Горячий сезон в холодную пору

От желающих поселиться в столичный Дом ночного пребывания, где людям помогают найти кров и работу, сегодня нет отбоя.

Однако некоторые бомжи упорно не желают покидать просторы городской свалки, даже, несмотря на морозы.

Здесь все условия для того, чтобы человеку встать на истинный путь. Специалисты помогут восстановить необходимые документы, прописку, и на работу помогут устроиться, отметил директор ГУ "Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства" Николай Веркеев.

Как правило, Дом оживает ближе к ночи, когда его обитатели возвращаются кто с работы, кто с ее поисков. Обедом людей кормят в городской столовой. В режиме свободного доступа всегда и духовная пища - книги.

Так или иначе, за шесть лет удалось трудоустроить более 250 человек - почти треть местного бездомного населения. Кого-то пристраивают на завод или в коммерческую фирму, кто-то самостоятельно пытается пробиться.

На другом краю бездомного света в дело идет все, что когда-то плохо лежало. Здесь свои виды на жизненные перспективы и совсем иные разговоры о былом и грядущем. Но ни трудовой, ни, тем более, санитарной книжки... Быт - он и на свалке быт. Еще относительно недавно тут можно было в буквальном смысле раскопать крохотные подземные жилища. Но однажды появились бульдозеры, и импровизированные землянки засыпали. Однако жизненные пути и здесь пересекаются. Рядом с коробками и битым стеклом местные обитатели пригрели собаку. Для ее щенков городская свалка уже ПМЖ.