Горячие линии в Беларуси: на Олимпийской улице Гомеля обновили сеть пешеходных дорожек

Новости Беларуси. Летнее затишье, связанное с дачным сезоном, или устойчивая тенденция? В Гомеле резко сократилось количество звонков, поступающих на субботние прямые линии районных администраций.

Если ещё год назад чиновник не успевал положить трубку, как получал следующий звонок, то за сегодняшнее утро в администрацию Железнодорожного района Гомеля позвонило всего около десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Германов, первый заместитель председателя Железнодорожного района Гомеля:

Основные вопросы – по благоустройству дворовых территорий, коммунальных зон. Был период, когда очень много звонили по торговле. Когда в Гомеле, в Железнодорожном районе в частности, повсюду закрылись магазины. Но львиная доля – это благоустройство. Поступает неделю 1-2 звонка с благодарностями за проделанную работу.

С благодарностью за решённую проблему сегодня звонили жители Олимпийской улицы Гомеля. В преддверии начала 31-ых Летних Олимпийских игр на одноименной улице обновили сеть пешеходных дорожек.

Виктор Кравченко, житель Гомеля:

Здесь была проблема, после дождя в этой низине постоянно была лужа, грязь – не пройти, не вымазав ноги.

Валентина Моложавская, житель Гомеля:

Нужно, конечно, было делать, потому что здесь низина – постоянно грязь. А здесь детский сад рядом, Дом грудного ребенка – деток на прогулку выводят.