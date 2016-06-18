«Горячие линии» исполкомов: в Оршанском районе решили проблему с приватизацией у 5 семей

Новости Беларуси. Преимущества работы «горячих линий», белорусы уже успели оценить. Напомню, каждую субботу на телефонную связь выходят руководители городских и районных исполкомов.

Это позволяет напрямую общаться с жителями, а значит быстрее решать возникающие проблемы. Вот и сегодня руководители местной вертикали были на рабочих местах. В Оршанском райисполкоме, к примеру, пришлось уделить немало времени решению вопроса о приватизации.

Жильцы частных домов жаловались на то, что в свое время вложили собственные деньги в ремонт, но эти суммы позже не учли во время приватизации жилья.

Лариса Дроздова, житель поселка Копысь Оршанского района: Мы поменяли окна, сделали веранду, потому что здесь невозможно было жить, очень было холодно, плитка падала, потолки падали. Предприятие нам ничего не делало, мы более 3 лет занимались приватизацией. Здесь просто считанные дни произошло всё, сдвинулось с мертвой точки.

В такой же ситуации оказалось еще 4 семьи из поселка Копысь. Но благодаря обращению на «горячую линию» проблему все же удастся решить, уверены жители. И к окончанию срока приватизации в стране они успевают отстоять свое ставшее уже родовым гнездом жилье.

Инна Хамутовская, управляющий делами Оршанского райисполкома:

Иногда получается так, что не каждый человек может прийти на личный прием, когда он проводится. Потому что, если брать, допустим, наш Оршанский район, то, действительно, протяженность района довольно-таки большая, и человек попасть на личный прием не всегда может. А прямая телефонная линия, тем более в выходной день, когда человек находится дома, это отличная возможность не только разрешить свои какие-то актуальные вопросы, но и пообщаться.