Горячая пора на уборке картофеля

Лидирует Гродненская область. Там убрано уже более половины площадей. На Минщине и Витибщине – около 40%. В остальных регионах убрано более одной трети.С каждого гектара в среднем получают по 175 центнеров. Самая высокая урожайность второго хлеба в хозяйствах Могилевской области – 220 центнеров с гектара. Валовой сбор с учетом личных подсобных хозяйств ожидается на уровне 8 миллионов тонн. Нынешний год оказался достаточно сложным. Но, несмотря на это, картофелем Беларусь будет обеспечена в достаточном объеме.