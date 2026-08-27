Горячая фаза! Тактико‑специальное учение «Военкор» продолжается в Беларуси

Взрывы, стрельба и ночной кошмар наяву. Тактико‑специальное учение «Военкор» перешло в горячую фазу. Минувшей ночью палаточный лагерь журналистов буквально разнесла атака диверсионной группы. Их подняли по тревоге под грохот холостых патронов и дымовых шашек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поспать так и не удалось: с раннего утра измотанные участники сборов уже на передовой, на полигоне. Сегодня их ждет огневая подготовка, изнуряющая психологическая полоса препятствий и тактика защиты от ударов вражеских беспилотников.

Дарья Эверс, специальный корреспондент информационного агентства «Могилевские ведомости»:

Каждый должен журналист тоже сказать «я готов» и идти на передовую, освещать правильные действия, доносить правильную информацию, ну и, конечно же, самое главное – выжить, не бросать своих и помогать.

Суровую школу сил специальных операций в этот раз проходят 24 представителя СМИ. Проект Минобороны проводится уже в шестой раз, а его выпускниками стали больше 150 репортеров и блогеров. Цель таких сборов одна – в условиях реальной угрозы у наших границ научить сотрудников медиа выживать в зоне вооруженных конфликтов, хладнокровно работать в экстремальных ситуациях.