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Горожане проявляют активность во время досрочного голосования на выборах в Минский городской совет депутатов

14 февраля 2018 18:01
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Новости Беларуси. Почти 6 % за день. Минчане проявляют активность во время досрочного голосования на выборах в Минский городской совет депутатов 28 созыва, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.      

Горожане проявляют активность во время досрочного голосования на выборах в Минский городской совет депутатов-1

На участки приходят люди разных возрастов и профессии. Отдать свой голос заблаговременно можно вплоть до субботы. Участки открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.    

Горожане проявляют активность во время досрочного голосования на выборах в Минский городской совет депутатов-4

Основной день голосования – 18 февраля. Всего в столице 700 избирательных участков. Познакомиться со всеми кандидатами можно не только во время пикетов, но и непосредственно на участках – благодаря информационным листовкам.    

Горожане проявляют активность во время досрочного голосования на выборах в Минский городской совет депутатов-7

# Выборы депутатов в местные Советы # общество # Фотофакт

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