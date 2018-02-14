Горожане проявляют активность во время досрочного голосования на выборах в Минский городской совет депутатов

Новости Беларуси. Почти 6 % за день. Минчане проявляют активность во время досрочного голосования на выборах в Минский городской совет депутатов 28 созыва, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На участки приходят люди разных возрастов и профессии. Отдать свой голос заблаговременно можно вплоть до субботы. Участки открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.