Городской финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует в Минске

На лед выйдут 18 столичных любительских команд, которые стали победителями в районах. На первом этапе будут сражаться дружины младшей возрастной группы, на втором – старшей.

В марте предстоят баталии с чемпионами областных первенств и финал Республиканского турнира на призы Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже 15 лет «Золотая шайба» – одно из самых популярных соревнований. Во многом благодаря им во всех уголках страны детский хоккей получил массовое развитие.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

То, что сегодня эти соревнования проходят в столице и по всей республике, свидетельствует об отношении государства к подрастающему поколению. Мы хотим, чтобы наше поколение молодежи выросло здоровым, креативным. Чтобы оно любило спорт, чтобы оно несло его в массы.

Мы заливаем площадки во дворах, на внутришкольных территориях. И то, что сегодня эти соревнования стартуют в городе, это будет той стартовой ступенькой, с которой, может быть, в скором начнется их большая спортивная карьера.