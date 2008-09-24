Городское родительское собрание в режиме он-лайн пройдет сегодня

Его тема — здоровье ребёнка как результат сотрудничества семьи и школы. Идея проведения подобных методов общения столичных педагогов и родителей возникла два года назад. Тогда на сайте комитета по образованию Мингорисполкома открылся форум "Столичное образование". В интерактивном режиме его посетители могли общаться со всеми, кому не безразличны проблемы школьного образования.



Наиболее актуальные вопросы этого форума становятся темами таких городских родительских собраний. Сегодня пообщаться с участниками экспертной группы можно на трёх площадках Минска: в 213-ой школе, 14-ой гимназии и в городском институте развития образования.