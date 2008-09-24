Прямой эфир

Городское родительское собрание в режиме он-лайн пройдет сегодня

24 сентября 2008 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Его тема — здоровье ребёнка как результат сотрудничества семьи и школы. Идея проведения подобных методов общения столичных педагогов и родителей возникла два года назад. Тогда на сайте комитета по образованию Мингорисполкома открылся форум "Столичное образование". В интерактивном режиме его посетители могли общаться со всеми, кому не безразличны проблемы школьного образования.

Наиболее актуальные вопросы этого форума становятся темами таких городских родительских собраний. Сегодня пообщаться с участниками экспертной группы можно на трёх площадках Минска: в 213-ой школе, 14-ой гимназии и в городском институте развития образования.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 сентября 2008 07:35

В ноябре планируется завершить строительство велотрека "Минск-арены"

24 сентября 2008 07:35

Сегодня в столице подведут итоги молодежного проекта "Минская смена. Лидер-2008"

23 сентября 2008 16:47

В Витебском Свято-Успенском кафедральном соборе появились купола и кресты