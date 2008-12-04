Городские власти намерены навести порядок в рабочих общежитиях

Как отметил председатель Мингорисполкома Михаила Павлов, до 2010 года все общежития предприятий должны соответствовать необходимым стандартам.

Причем основной акцент – на санитарное состояние домов. Сегодня в столице 245 рабочих общежитий, 129 из них – в неудовлетворительном состоянии, а многие несколько десятков лет не видели капремонта. Проблему будут решать штрафами и предписаниями, вплоть до увольнения с занимаемой должности.

Возле общежития по улице Брестская даже парковка запрещена: то ли для спокойствия жильцов, то ли для безопасности водителей. Ветхая крыша общежития то и дело может повредить крышу авто. Внутри проблем не меньше. За 85 лет общежитие устарело и технически, и морально. На стенах – перлы словесной живописи, а в квартирах прописалась плесень. Глотнуть свежего воздуха жильцам никак не удается. Балконы здесь – зона повышенной опасности.

Общежитие уже не один год трещит по швам от многочисленных проверок. Вот и сегодня рейд по пожарной безопасности. Специалисты отмечают: лед тронулся, но до конца не растаял. На ускорение процесса из городского бюджета выделено 50 миллионов рублей. К декабрю 2009 работы должны быть завершены.

Сегодня в столице 356 общежитий. Если к студенческим претензий минимум, то к рабочим – чересчур. Среди недостатков – отсутствие детских игровых комнат и спортзалов. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов назвал ситуацию недопустимой и подчеркнул: в общежитиях люди должны жить, а не выживать. В борьбе за порядок в доме, и в прямом и переносном смыслах, все методы хороши – предписания, штрафы, вплоть до увольнения виновных. То что порядок в общежитиях наведут, руководство города не сомневается. Штрафы и предписания сделают свое дело. И возможно тогда жильцы общежитий с полным правом скажут: Мой дом – моя крепость.