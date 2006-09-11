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Городские службы подвели итоги проведения Дня города

11 сентября 2006 12:55
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Одни подсчитывают убытки, другие - прибыль. Торговля констатирует, что покупатели были активны, а вот дорожникам и транспортникам пришлось не сладко.

По  возвращении минчан с праздника троллейбусы и автобусы трещали по швам. Однако аварий в эти дни  было меньше обычного.
Для службы "скорой" помощи  День рождения города прошел относительно спокойно. Количество  вызовов  не увеличилось.  Характер жалоб прежний - давление, сердечные боли, высокая температура. В местах массовых гуляний к врачам "скорой" помощи  обратилось 28 человек. Это в несколько раз меньше, чем, например, в День республики.  

На столичных улицах минчане оставили много  мусора. Городские службы бирали  до четырех часов утра. В мусорных контейнерах и возле них гуляющие оставляли, в основном пластиковые бутылки из-под пива. Поскольку хорошо сработала столичная милиция, особого напряжения, говорят дорожники, не было. Разве что остановки  общественного транспорта на двух центральных проспектах, которые накануне праздника привели в порядок, вновь навестили вандалы. Пострадали и некоторые биотуалы. Их в этот раз было больше обычного, но без вереницы очередей не обошлось.
Зато представители торговли  довольны - предложение в этот раз  совпало со  спросом. В некоторых районах  товарооборот  вырос  почти в два раза.

# общество

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