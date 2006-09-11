Городские службы подвели итоги проведения Дня города

Одни подсчитывают убытки, другие - прибыль. Торговля констатирует, что покупатели были активны, а вот дорожникам и транспортникам пришлось не сладко.

По возвращении минчан с праздника троллейбусы и автобусы трещали по швам. Однако аварий в эти дни было меньше обычного.

Для службы "скорой" помощи День рождения города прошел относительно спокойно. Количество вызовов не увеличилось. Характер жалоб прежний - давление, сердечные боли, высокая температура. В местах массовых гуляний к врачам "скорой" помощи обратилось 28 человек. Это в несколько раз меньше, чем, например, в День республики.

На столичных улицах минчане оставили много мусора. Городские службы бирали до четырех часов утра. В мусорных контейнерах и возле них гуляющие оставляли, в основном пластиковые бутылки из-под пива. Поскольку хорошо сработала столичная милиция, особого напряжения, говорят дорожники, не было. Разве что остановки общественного транспорта на двух центральных проспектах, которые накануне праздника привели в порядок, вновь навестили вандалы. Пострадали и некоторые биотуалы. Их в этот раз было больше обычного, но без вереницы очередей не обошлось.

Зато представители торговли довольны - предложение в этот раз совпало со спросом. В некоторых районах товарооборот вырос почти в два раза.