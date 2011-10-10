Городская электричка с 10 октября отправилась по маршруту Минск-Колядичи-Руденск

В Беларуси проходит неделя Матери. Более 300 женщин в Беларуси только в этом году награждены Орденом матери. Это те, кто родил и вырастил как минимум пятерых детей. Торжественная церемония вручения наград пройдет 14 октября.
У этого мощного, технически и интеллектуально вооруженного подразделения, которое занимается самыми разными видами экспертиз, сегодня юбилей. Специалисты экспертно-криминалистического центра раскрывают преступления с помощью последних достижений науки и техники.
Тепло уже сегодня пришло в Витебскую область, самый северный регион страны.
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