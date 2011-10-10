Городская электричка с 10 октября отправилась по маршруту Минск-Колядичи-Руденск

Белоруска, которой врачи поставили диагноз «бесплодие», родила пятерых детей

В Беларуси проходит неделя Матери. Более 300 женщин в Беларуси только в этом году награждены Орденом матери. Это те, кто родил и вырастил как минимум пятерых детей. Торжественная церемония вручения наград пройдет 14 октября.