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Городская электричка с 10 октября отправилась по маршруту Минск-Колядичи-Руденск

10 октября 2011 18:06
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В тестовый период они будут ходить с понедельника по пятницу 2 раза в день в 5:30 утра и 6:15 вечера. Билет обойдется в 3 тысячи рублей.
# общество

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