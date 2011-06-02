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Городская электричка по маршруту Минск - Заславль начнет курсировать уже в июне

02 июня 2011 06:42
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Пока — в тестовом режиме. Белорусская железная дорога завершает испытания первого электропоезда по проекту «Городские линии».

Электричка нового поколения, которая прибыла к нам из Швейцарии, развивает рекордную для Беларуси скорость — более 170 км/ч. В этом году в Беларусь доставят еще пять таких поездов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В прошлом году БЖД заключила контракт со швейцарской компанией на поставку 10 электропоездов. Шесть из них будут работать на городских линиях, а в перспективе свяжут Минск с городами-спутниками. Еще четыре состава станут курсировать по региональным маршрутам.

Городская электричка в Минске

# общество

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