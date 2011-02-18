Городская электричка из Швейцарии прибыла в Минск

В нашу страну электропоезд несколько недель доставляли по автомобильным дорогам на огромных грузовиках.

Накануне в Барановичах белорусские и швейцарские специалисты провели сборку и техосмотр поезда. В столице электричка несколько месяцев будет проходить обкатку.

Стоимость одной машины — около 6 миллионов евро. Всего же планируется закупить 10 подвижных составов.

А уже ближе к лету первый поезд начнет курсировать по одному из самых оживленных маршрутов, связав центр столицы и Ждановичи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Мазец, заместитель начальника службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги:

Существует система кондиционирования, работает система обогрева, которая позволяет поддерживать температуру в пределах 18-20 градусов, также звуковое сообщение, видеоизображение — вся информация, необходимая для пассажира в этом электропоезде есть.