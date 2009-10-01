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Городок карликов появился в Китае

01 октября 2009 07:20
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На юго-западе Китая в провинции Юньнань появился городок карликов. Рост каждого из жителей городка, в котором есть собственная полиция и пожарная служба, не превышает 130 сантиметров.

По словам одного из его жителей, карлики построили свой собственный городок, чтобы покончить с дискриминацией со стороны людей нормального роста.

Город карликов стал местной достопримечательностью, привлекшей внимание туристов. Карлики построили свои дома в форме грибов, а сами стали одеваться, как герои сказок. Жители городка также устраивают небольшие театрализованные представления для туристов.

Создание города для людей маленького роста вызвало бурные дебаты в Китае. Критики отмечают, что это напоминает цирки карликов столетней давности. Между тем некоторые считают, что в условиях высокого уровня безработицы в Китае это наилучший выход для карликов, передает БЕЛТА.

# общество

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