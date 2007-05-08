Города Беларуси уже в праздничном убранстве

Беларусь готовится к встрече 62-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Все города страны уже в убранстве флагов и растяжек. Во Дворце Республики 8 мая состоится торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств. В районах Минска ко Дню Победы подготовлено более 80 праздничных мероприятий.



Массовые гуляния пройдут во всех районах столицы, в центре города они будут организованы на двух площадках - у Национальной библиотеки и в Центральном детском парке имени Горького. По традиции здесь выступят популярные белорусские эстрадные исполнители и народные коллективы. Свой подарок ветеранам подготовила и молодежь города. Так, в праздничные дни студенты Педагогического университета организуют проект на лучшую песню "Беларусь - мая Радзiма!", а студенты университета культуры - конкурс патриотической песни.



Кроме того, для ветеранов пройдут вечера-чествования и приемы у глав администраций районов. И по традиции в День Победы в Минске, Брестской крепости и всех областных центрах республики в 22.00 будут даны артиллерийские салюты.