Город Кличев получил высокую награду

Вымпел «За мужество и стойкость в годы великой отечественной» сегодня вручен еще одному городу Беларуси. В Могилевской области его получил Кличев.

Боевая слава Кличевской земли уникальна. Уже в июне 41-го здесь создан партизанский отряд, стремительно выросший до бригады, а потом и соединения. Более 18 тысяч бойцов за несколько месяцев разгромили около 80 фашистских гарнизонов, и в марте 42-го провозгласили в районе советскую власть.

За два года существования уникальной партизанской республики на территории Кличевского и прилегающих районов были возрождены 19 сельсоветов и десятки колхозов. А в созданной типографии выходило сразу 5 газет. На свободной от оккупации земле жили почти 70 тысяч человек. Сломить боевой дух народных мстителей фашистам не удалось даже после пяти карательных экспедиций. А после освобождения партизаны продолжили сражаться в воинских соединениях Красной Армии

За боевые заслуги,мужество и стойкость почетный вымпел сегодня вручили не только городу, но и всему району. Край это заслужил по праву.