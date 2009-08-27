Город Гродно получил почетный вымпел

Героизм и стойкость гродненцев в годы Великой Отечественной отмечен вымпелом и почётной грамотой.

Награду сегодня вручили во время торжественного митинга в парке имени Жилибера у памятника погибшим во время войны. Первыми удар фашистов приняли на себя пограничники 86-го Августовского погранотряда. До последнего стояли заставы лейтенантов Александра Сивачева, Виктора Усова и Феодосия Кириченко.

Несмотря на героическую оборону, город оккупировали. Однако, уже в августе 1941-го здесь появились первые подпольные антифашистские группы, в том числе в еврейском гетто. От рук фашистов в Гродно погибли около 50 тыс. человек, но город не покорился. В честь освобождения в июле 1944 года Гродно салютовала Москва.