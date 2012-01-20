«Город, дружественный детям». Минск присоединяется к глобальной инициативе ЮНИСЕФ

Меморандум будет подписан 20 января в городской ратуше.



Среди участников инициативы, которая направлена на создание гармоничного пространства для жизни и развития детей, еще 11 белорусских городов. В их числе Гродно, Брест, Гомель, Новополоцк, Светлогорск и Шклов.



Особенность проекта – в обязательном участии детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы. В глобальной инициативе также участвуют Москва, Вильнюс, Лондон, Париж, Мюнхен, Буэнос-Айрес и многие другие города мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.