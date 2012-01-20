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«Город, дружественный детям». Минск присоединяется к глобальной инициативе ЮНИСЕФ

20 января 2012 05:36
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Меморандум будет подписан 20 января в городской ратуше.

Среди участников инициативы, которая направлена на создание гармоничного пространства для жизни и развития детей, еще 11 белорусских городов. В их числе Гродно, Брест, Гомель, Новополоцк, Светлогорск и Шклов.

Особенность проекта – в обязательном участии детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы. В глобальной инициативе также участвуют Москва, Вильнюс, Лондон, Париж, Мюнхен, Буэнос-Айрес и многие другие города мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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