Горнолыжный сезон в «Силичах» набирает обороты

Несмотря на будний день крупнейший в Беларуси горнолыжный центр оккупировали любители активного отдыха.

Три десятка километров от столицы до главного горнолыжного курорта – не помеха для все большего количества любителей активного отдыха. Только за три зимних месяца в «Силичах» успевают побывать сотни тысяч гостей.

Хороший задел для нового рекорда получился и в сезоне-2009. Горы снега, которые наделали хлопот в городе, здесь как нельзя кстати. Склоны с перепадами до сотни метров усыпаны натуральным покрытием. А на выходных стало ясно: за долгие месяцы мы соскучились и по зимней красоте и по адреналину. Однако и в самый тяжелый день недели – понедельник – оказалось немало легких на подъем любителей прокатиться. Не испугал и приличный минус на термометре.

Трассы комплекса уже готовы принимать гостей. Тысяча горнолыжных комплектов, три сотни коньков и сто семьдесят модных нынче сноубордов – полный комплект для релакса. Цены на уровне прошлого года. А со своим инвентарем – спорт оказывается еще дешевле и доступнее.

Сегодня самое время накататься про запас. Хотя даже если погода преподнесет очередной сюрприз – за дело возьмутся пушки для искусственного снега. Так что с уверенностью можно говорить: сезон открыт и продлится до самой весны.