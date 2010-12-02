Горнолыжный центр в Силичах открывает сезон в эти выходные

Горнолыжные курорты страны готовятся открыть сезон. В Силичах ждать большого снега не стали — его сделали сами. Уже в эти выходные любители активного отдыха смогут расчехлить лыжи и сноуборды.

Всего три десятка километров от столицы. Почти возле Логойска — прописка белорусского горнолыжного курорта. Мороз уже есть. Ждать больших снегопадов не стали — настоящую зиму на склонах сделали сами.

Неделю без перерыва работает система искусственного оснеживания. Эта мастерская уже выпустила несколько тысяч кубометров снега. Сугробы сразу развозят и укладывают по склонам. Александр Шинкевич признается: миссия ответственная — трасса должна быть без задоринки. Считается, что для катания искусственный снег подходит даже больше, чем натуральный. Да и к капризам погоды такое покрытие более устойчивое.

Александ Шинкевич, машинист машин спортивного сооружения Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Уложили где-то 60-70 см снега. При температуре +3 будет держаться месяц.

Ассортимент спортивного инвентаря значительно пополнился. Только одних лыж здесь теперь больше тысячи пар.

Дмитрий Бондаренков, начальник отдела сервисных услуг и проката спортивного оборудования Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Сноуборды, сноублейды — обновили почти весь ассортимент проката. У нас появились новые лыжи, лыжи с диаметрией, чтобы на наших склонах кататься было комфортно.

Зимний сезон горнолыжные комплексы откроют уже в эти выходные. Здесь готовят по-настоящему жаркий отдых. Ведь перепады высот между склонами достигают 100 метров. Так что прокатиться можно, действительно, с ветерком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».