Горнолыжный центр "Силичи" стал местом проведения легкоатлетического экомарафона

"Силичи" сегодня - место дислокации сотни спортсменов. Подготовка к любительскому экомарафону только профессиональная. Перед забегом 5 минут – разминка, фото на память и настрой, только на победу.

В спортивных рядах – и профессионалы, и любители. Для разных возрастов – разные дистанции. Тем, у кого подготовка помощнее – 5-часовой марафон в 42 километра. Кстати, ветераны – основной состав клуба любителей активно отдохнуть. Николай Петрович сегодня опустил планку до 10 километров, зато босиком и в кольчуге.

Воскресный старт стал олимпийским и для пионеров. Маленьким спортсменам – и дистанция поменьше, 2 километра. Пару минут – и вот они, первый чемпионы.

Мечта сегодня сбылась и у мастера спорта Дмитрия Барановского. Он первым пробежал дистанцию в 10 километров. Новых личных рекордов старт не принес, зато стал хорошим подарком на собственный день рождения.

В каждой дистанции определились свои фавориты. Спортивное воскресенье захватило всех – в забеге пробовали силы даже болельщики. Следующий мастер-класс участники продемонстрируют 13 сентября, в праздничном марафоне в день города.



Попробовать силы на длинных и коротких дистанциях смогли все желающие. Самому старшему участнику – больше 80 лет.