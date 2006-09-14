Гориллы возвращаются домой

Такое решение положило конец продолжительным спорам Камеруна с Национальным зоопарком Южной Африки. Для нынешнего дома обезьян - это большая утрата. Возращение животных в дикую среду обитания вызвало неоднозначную оценку и мировой общественности.

:Четыре огромные обезьяны - всеобщие любимцы в Национальном зоопарке Южной Африки. Сюда они были привезены еще малышами. И уже почти полтора года - местные фавориты. Их отъезд - настоящая драма не только для работников зоопарка, но и его многочисленных посетителей.

"Мы все очень переживаем по случаю переезда животных. Они исключительно хорошо приспособились к новому дому. А сейчас я опасаюсь за их будущее. В естественной среде обитания, они, к сожалению, являются предметом охоты с последующим экспортом их мяса далеко за пределы страны. Власти Камеруна обещают отследить ситуацию, но это практически невозможно", - сказала директор зоопарка Вилли Лабушанга.

Власти Камеруна неоднократно обращались к зоопарку с требованием вернуть животных на родину. Окончательное решение вынесли власти Малайзии. Именно оттуда гориллы и попали в зоопарк. И сейчас многим не совсем понятно с чьей подачи в правительстве страны было санкционировано сегодняшнее решение.

"Мы не понимаем, почему правительство Малайзии вынесло такое решение, говорит Вилли Лабушанга. В 2004 году она перехватила еще совсем маленьких обезьян на контрабандном судне из Камеруна. И направила их к нам. Наш зоопарк по праву считает себя домом этих животных".

Однако активисты защиты животных другого мнения. Обезьяны должны быть возвращены в естественную среду обитания. А обеспечение их безопасности - задача правительства Камеруна. Теперь всеобщим любимцам южноафриканского зоопарка придется привыкать к новым условиям жизни и завоевывать любовь уже своих собратьев.