Горе-родители в ответ на то, что их ребенка из-за отсутствия должного ухода заберут в приют, оказали настоящее сопротивление

Чтобы проверить условия проживания Саши инспекторы приходят в дом по несколько раз в месяц. Семья мальчика в списках неблагополучных уже несколько лет. Мать из-за тяги к алкоголю трижды лишали родительских прав. Плачущий ребенок и пьяные родители – картина каждый раз оставалась прежней.

Правда и забрать трехлетнего ребенка с высокой температурой инспекторы так и не смогли. Отстаивать свои права горе-родители стали холодным оружием. Предупредительные выстрелы пьяных родителей усмирили. Теперь они под арестом. Прокуратура Березовского района проводит проверку.

О маленьком Саше сейчас заботятся врачи детской больницы. После курса лечения мальчика переведут в детский приют. Правда, объяснить малышу, что мама его заберет теперь не скоро, пока никто не решается.



На участкового они набросились с холодным оружием.