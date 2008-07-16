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Горе-родители в ответ на то, что их ребенка из-за отсутствия должного ухода заберут в приют, оказали настоящее сопротивление

16 июля 2008 17:51
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На участкового они набросились с холодным оружием.
Чтобы проверить условия проживания Саши инспекторы приходят в дом по несколько раз в месяц. Семья мальчика в списках неблагополучных уже несколько лет. Мать из-за  тяги к алкоголю  трижды лишали родительских прав. Плачущий ребенок и пьяные родители – картина каждый раз  оставалась прежней.
 
Правда и забрать трехлетнего ребенка с высокой температурой инспекторы так и не смогли. Отстаивать свои права горе-родители стали холодным оружием. Предупредительные выстрелы пьяных родителей усмирили. Теперь они под арестом. Прокуратура Березовского района проводит проверку.
 
О маленьком Саше сейчас заботятся врачи детской больницы. После курса лечения мальчика переведут в детский приют. Правда, объяснить малышу, что мама его заберет теперь не скоро, пока никто не решается.
# общество

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