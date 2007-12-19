Горе-родители рискуют остаться без крыши над головой

Тех, кто систематически не платит государству деньги на содержание детей, воспитывающихся в интернатах, будут выселять из квартир. В Минске одна семья уже лишилась жилплощади. Дела еще по шести квартирам находятся на рассмотрении в судах. Жилье в таких случаях будет закрепляться за несовершеннолетними детьми, а квартира сдаваться внаем. Это, считают специалисты, поможет социальной реабилитации тех, кто забыл о родительских обязанностях.

Между тем, детей-сирот в Минске становится меньше. За последний год более двухсот несовершеннолетних минчан, отнятых у горе-родителей, вернулись в биологические семьи. 13 семей, лишенные прав, после реабилитации восстановили их через суды. Таковы положительные результаты реализации декрета Президента о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях в Минске.