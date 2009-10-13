Гордон Браун вернет деньги, потраченные на уборку и стирку

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вернет более 12 тысяч фунтов стерлингов, полученных им в прошлом в качестве компенсации за различные служебные расходы.

Деньги должны быть возвращены, поскольку независимый аудитор счел подобные компенсации необоснованными. С 2004 года Браун получал средства за понесенные им расходы, в частности, на уборку служебной квартиры, стирку и содержание сада. Это дозволялось действовавшими в то время правилами британского парламента, но независимый аудитор сэр Томас Легг посчитал, что компенсации ряда статей расходов депутатов необходимо ограничить: к примеру, на оплату услуг садовника - не более 1000 фунтов в год, пишет NEWSru.com.

Правила компенсации расходов парламентариев было решено пересмотреть после скандала, когда выяснилось, что многие депутаты злоупотребляли системой. Браун призвал всех членов парламента сотрудничать с сэром Томасом и выплатить все суммы, полученные сверх установленных лимитов.

Но не все хотят, чтобы с них взыскивали деньги задним числом. Член парламента сэр Стюарт Белл сравнивает ситуацию, с тем, как если бы голкипер передвинул штангу ворот во время матча. «Сэр Томас взял и изменил на ходу правила компенсации наших расходов. Он написал нам, что мы, как теперь оказывается, раньше были не правы. По-моему, он превысил свои полномочия. Каждый депутат должен написать ему и указать на это», - заявил парламентарий.