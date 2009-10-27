Google запустил социальный поиск

Google запустил сервис Social Search, позволяющий включать в результаты поиска записи, сделанные друзьями пользователя из различных социальных сетей. Об этом говорится в записи в официальном блоге поисковика.

Такие результаты показываются в самом конце поисковой выдачи и особо помечена. Для применения Social Search необходимо создать общедоступный профиль, заполнив небольшую анкету. Выделить социальные результаты можно, нажав после запроса ссылку «Show Options» и выбрав раздел «Social».

Авторы Social Search подчеркивают, что вся выводимая информация уже содержалась в результатах поиска. Новый сервис просто изучает социальные связи пользователей, и собирает эти записи воедино на первой странице. Social Search не может найти защищенные от просмотра записи других пользователей.

Social Search пока работает в экспериментальном режиме. Включить его поддержку можно на сайте Google Labs, где собраны прототипы будущих сервисов поисковика, сообщает Lenta.ru.