Google вложился в предсказателей будущего

Венчурное подразделение Google — Google Ventures — вложилось в компанию Recorded Future, специализирующуюся на прогнозировании будущих событий.

Recorded Future занимается автоматическим анализом новостных сообщений и записей в блогах на предмет анонсов будущих событий. Затем эти анонсы группируются и обрабатываются. Пользователь может увидеть диаграмму, изображающую будущие или ожидаемые события, относящиеся к той или иной отрасли.

Сервис также оповещает пользователей о событиях, происходящих в интересующей их сфере деятельности. Целевой аудиторией Recorded Future являются, в первую очередь, финансовые и отраслевые аналитики, а также журналисты, специалисты по PR и организации политических кампаний.

Сумма инвестиций в компанию неизвестна. Представители Recorded Future не комментируют сообщения об инвестициях. Сам сервис пока работает только по приглашениям, пишет Lenta.ru.