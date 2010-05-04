Прямой эфир

Google вложился в предсказателей будущего

04 мая 2010 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Венчурное подразделение Google — Google Ventures — вложилось в компанию Recorded Future, специализирующуюся на прогнозировании будущих событий.

Recorded Future занимается автоматическим анализом новостных сообщений и записей в блогах на предмет анонсов будущих событий. Затем эти анонсы группируются и обрабатываются. Пользователь может увидеть диаграмму, изображающую будущие или ожидаемые события, относящиеся к той или иной отрасли.

Сервис также оповещает пользователей о событиях, происходящих в интересующей их сфере деятельности. Целевой аудиторией Recorded Future являются, в первую очередь, финансовые и отраслевые аналитики, а также журналисты, специалисты по PR и организации политических кампаний.

Сумма инвестиций в компанию неизвестна. Представители Recorded Future не комментируют сообщения об инвестициях. Сам сервис пока работает только по приглашениям, пишет Lenta.ru.

# общество # Интернет

Другие новости рубрики

Все новости
04 мая 2010 12:27

Студентка МГУ заявила об изнасиловании в квартире модного художника

04 мая 2010 11:45

США рассекретили информацию о своем ядерном арсенале

04 мая 2010 11:39

Последствия апрельского авиакризиса — главная тема встречи экспертов из 27 стран в Брюсселе