Гондурас вышел из Организации американских государств

Ранее ОАГ предъявила властям Гондураса ультиматум, потребовав в течение 72 часов восстановить в должности президента Мануэля Селайю, свергнутого в результате военного переворота, совершенного 28 июня.

В противном случае ОАГ пригрозила временно приостановить членство Гондураса в своих рядах. Срок ультиматума, предъявленного ОАГ, истекал утром 4 июля. Днем в субботу ОАГ планировала провести в Вашингтоне, США, экстренное заседание, посвященное ситуации в Гондурасе.

Однако еще 3 июля, в ходе визита в Гондурас генсека ОАГ Хосе Мигеля Инсульсы власти страны дали понять, что не намерены восстанавливать Селайю в должности. Так, председатель Верховного суда Гондураса, ранее признавшего военный переворот действиями по «защите конституционного строя», заявил на встрече с Инсульсой, что Селайя будет арестован, если попытается вернуться в страну.

Президент Мануэль Селайя был отстранен от власти и вывезен под стражей в Коста-Рику 28 июня. Верховный суд и парламент Гондураса поддержали организаторов переворота, заявив, что Селайя нарушил законы страны, поставив на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию, позволяющих ему баллотироваться на второй срок. Исполняющим обязанности президента Гондураса стал Роберто Мичелетти. Мировое сообщество переворот в Гондурасе осудило.

В частности, пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов заявил: «Считаем, что только весь народ Гондураса в рамках конституции своего государства вправе решать, каким должно быть государственное устройство в этой стране».

— Особую тревогу вызывают у нас появившиеся в СМИ сообщения о насильственных действиях, предпринятых в отношении руководства посольств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, аккредитованных в Гондурасе, — отметил Андрей Попов. — Рассчитываем на безотлагательное возвращение ситуации в Гондурасе в правовое русло, а также на безусловное уважение этой страной своих международных обязательств, включая соответствующие положения Венской конвенции в части гарантий безопасности дипломатических представителей иностранных государств, — передает слова Попова БЕЛТА.