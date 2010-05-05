«Гомсельмаш» бьет собственные рекорды экспорта

Такого экспорта на предприятии никто не ждал — больше 100 млн долларов за счет иностранных рынков.

И это всего за четыре месяца. Между тем, экспортная сеть белорусских комбайнов продолжает разрастаться. Сегодня она насчитывает около сотни партнеров из 10 стран.



Модернизация поможет белорусским «молочникам» работать на экстрауровне.

В числе счастливчиков — около 120 молочно-товарных ферм, которые еще вчера были только на бумаге. Правда, приблизить белорусскую продукцию к европейскому рынку смогут далеко не все. Сорт «экстра» пока подвластен не всем белорусским регионам.

Бюрократия оштрафована на 6 млрд рублей.

За три недели финансовая милиция в ходе налоговых проверок добавила в казну почти 6 млрд рублей. Таким образом, нечистые на руку чиновники и предприниматели, вопреки всяким правилам, оказались на страже отечественной экономики.

Российскому кинематографу для рентабельности требуется полмиллиарда долларов.

Причем ставку делают не на инвесторов, а на государственную казну. Эта сумма позволит сделать кино «мейд-ин-раша» рентабельным. Авторы проекта планируют увеличить в два раза не только экономическую выгоду, но и количество кинотеатров, а также продажу DVD-дисков.