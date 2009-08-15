Гомелю, Витебску, Борисову и Заславлю вручены вымпелы «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной»

Всего в годовщину 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков таким символом отмечены 22 населенных пункта страны.

Они до сих пор помнят страшные дни. Сожженные и разрушенные дома, голод, и те зверства, которые творили фашисты на гомельской земле. Оккупированный город не сдался. Он боролся с врагом. И даже сейчас, спустя 65 лет, события того времени ветераны вспоминают с болью в сердце.

Героизм гомельчан в годы Великой Отечественной отмечен наградой сегодняшних дней. Вымпел «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной» город получил по праву. После ВОВ в Гомеле уцелело всего 7 зданий. Одно из них – «Дом комунны». Год постройки 1929. Во время войны здесь находились оккупационные силы. Сейчас часть здания на реставрации, а в этой части жилые квартиры.

Сегодняшний Гомель – это не только второй по величине город в республике, но и центр общественно-политических связей Беларуси, России и Украины. А о подвиге тех, кто защищал его, сегодня напоминают десятки улиц, названных в честь гомельчан – Героев Советского союза.

Имена героев чтят и в Витебске. Город над Двиной вошел в историю как край партизанского движения. С начала войны здесь действовали 66 подпольных организаций. После войны Витебск не только восстал из руин, но и завоевал статус культурной столицы. Сегодня и он принимал почетную награду.

Символ мужества и стойкости получил и Борисов. У города, кстати, это вторая почетная награда – в канун 40-летия Великой Победы, районный центр был отмечен орденом Великой Отечественной первой степени. А сегодня – почетный вымпел. Сейчас Борисов – это 150 тысяч жителей и 40 промышленных предприятий. Олимпийские чемпионы, и знаменитый футбольный клуб БАТЭ.

К слову, сегодняшнюю эстафету три белорусских города получили от Заславля. Он тоже выстоял в годы оккупации, и поднялся из руин и пепла.

Вымпелов «За стойкость и мужество» будут удостоены 22 населенных пункта Беларуси. Следующие в почетном списке – Острошицкий городок и Молодечно.