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Гомельский ювелир почти год использовал золото заказчиков в личных целях

22 ноября 2009 16:00
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Правоохранители выявили недостачу порядка килограмма драгоценного металла.

Обманутыми оказались 48 клиентов – и не только наши соотечественники, но и граждане России и Литвы.

Однако следствие считает, что пострадавших гораздо больше. Нечистому на руку ювелиру любовь к чужому золоту может стоить 12 лет свободы.

Андрей Дробышевский, оперуполномоченный отделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля:
- Изначально его деятельность была законной, но в конце прошлого года в его деятельности начались определенные сбои и проведенные проверочные мероприятия показали, что сданное людьми золото у данного предпринимателя отсутствует.

# общество

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