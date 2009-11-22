Гомельский ювелир почти год использовал золото заказчиков в личных целях

Обманутыми оказались 48 клиентов – и не только наши соотечественники, но и граждане России и Литвы.
Однако следствие считает, что пострадавших гораздо больше. Нечистому на руку ювелиру любовь к чужому золоту может стоить 12 лет свободы.
Андрей Дробышевский, оперуполномоченный отделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля:
- Изначально его деятельность была законной, но в конце прошлого года в его деятельности начались определенные сбои и проведенные проверочные мероприятия показали, что сданное людьми золото у данного предпринимателя отсутствует.