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Гомельский суд вынес приговор водителю, сбившему трех человек

18 марта 2009 15:20
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Семь лет лишения свободы. Напомним, в ноябре прошлого года молодой мужчина, будучи нетрезвым, не справился с управлением автомобиля и въехал в остановку общественного транспорта. После чего скрылся. Одна женщина погибла на месте, еще одна получила тяжёлые травмы, а её 6-летняя девочка скончалась позже в реанимации. Вина водителя полностью доказана. Кроме 7 лет лишения свободы, осуждённый выплатит потерпевшим около 100 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба.
# общество

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