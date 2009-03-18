Гомельский суд вынес приговор водителю, сбившему трех человек

Семь лет лишения свободы. Напомним, в ноябре прошлого года молодой мужчина, будучи нетрезвым, не справился с управлением автомобиля и въехал в остановку общественного транспорта. После чего скрылся. Одна женщина погибла на месте, еще одна получила тяжёлые травмы, а её 6-летняя девочка скончалась позже в реанимации. Вина водителя полностью доказана. Кроме 7 лет лишения свободы, осуждённый выплатит потерпевшим около 100 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба.