Гомельский школьник удивил Болгарию

Геннадий Короткевич стал абсолютным победителем XXI Международной олимпиады школьников по информатике, состоявшейся в болгарском городе Пловдив с 8 по 15 августа текущего года.

Выступления ещё двух юных белорусов – Дмитрия Богданова и Артема Вольхина – были отмечены золотой и серебряной медалями соответственно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Гомельского облисполкома.

Геннадий Короткевич закончил 8 классов городской гимназии №56 города Гомеля. Призером республиканской олимпиады он стал во втором классе. В возрасте 11 лет юный гомельский компьютерный уникум впервые участвовал в соревнованиях международного уровня. Тогда, на международной олимпиаде в Мексике, он завоевал серебро. На двух следующих международных олимпиадах Геннадий выигрывал золотые медали. В этот раз он стал абсолютным победителем, набрав по результатам двух туров наивысшее количество баллов – 743. Юный белорус обошел соперников из Японии, Китая, США.

Дмитрий Богданов – он вошел в десятку сильнейших на олимпиаде – и Артур Вольхин в этом году закончили лицей Белгосуниверситета. Беларусь также представлял выпускник Гомельского городского лицея №1 Игорь Брюков.

Основную подготовку к соревнованиям белорусской сборной провел тренерский тандем гомельских преподавателей Михаила Долинского и Елены Миняйловой.

В престижном интеллектуальном турнире состязались более 300 школьников и учащихся средних общеобразовательных учреждений в возрасте до 20 лет из 85 стран мира. Всего присуждено 26 золотых, 53 серебряных и 73 бронзовых медалей.