Гомельский областной суд поставил точку в громком деле

Сын и отец, жители Жлобина, признаны виновными в убийстве 25-летнего дальнобойщика.

В феврале в 50 метрах от границы с Украиной под видом пограничников они потребовали у водителя фуры деньги. Мужчина оказал сопротивление и погиб от удара ножом. Убийцам достались лишь два мобильных телефона.

Чуть позже в Светлогорском районе преступники забрали выручку магазина, и при этом жестоко избили продавщиц. На злодеяния их подтолкнули долги, оба увлекались игровыми автоматами. Теперь в колонии строго режима военный пенсионер проведет 20 лет, а его сын - 16 лет.

- Коллегия долго совещалась и решила, что отец заслуживает более серьёзного наказания, так как он вовлёк сына. Мы взыскали моральный ущерб потерпевшим: 40 млн. жене погибшего, 40 млн. - матери и 15 млн. - продавщице, - сообщил судья Гомельского областного суда Владимир Осипов.